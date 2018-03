Porzucili szczeniaka w reklamówce. Teraz poszukuje ich policja

Galeria:

Poszukiwani sprawcy, którzy porzucili psa

Do zdarzenia doszło na początku lutego. W Głogowie, na Alei Wolności, dwóch nieznanych mężczyzn wrzuciło do kosza na śmieci szczelnie zawiązaną torebkę foliową. Przechodzień, który później mijał pojemnik zauważył, że w znajdującej się w środku torbie coś się porusza. Okazało się, że był to szczeniak rasy mieszanej, który dzięki spostrzegawczości i szybkiej reakcji przechodnia, został uratowany.

Nagrani przez monitoring

Funkcjonariusze policji poszukują dwóch mężczyzn, których wizerunki oraz zachowanie zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać, że jeden z mężczyzn umieszcza reklamówkę w koszu, a drugi na niego czeka. Mężczyźni wykazali się dużym spokojem, tak, jakby w reklamówce znajdowały się niepotrzebne przedmioty, a nie małe zwierzę. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości poszukiwanych osób, są proszone o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 76 7277226 lub 76 7277361 w godz. 8.00 – 15.30 lub całodobowo pod numerem alarmowym 997.