Co z apelem Ziobro do Gersdorf? „Stanowisko I prezes SN ws. KRS nie ulega zmianie”

Co oznacza komunikat wydany przez Sąd Najwyższy? Trudno powiedzieć, podobnie jak z wcześniejszych słów Małgorzaty Gersdorf trudno wywnioskować kiedy, i czy w ogóle zamierza zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Do tej pory I prezes Sądu Najwyższego podkreślała, że zwoła posiedzenie KRS zgodnie z przepisami i poinformuje o tym „w stosownym czasie”. Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro traci cierpliwość i nalega, by prof. Gersdorf zwołała pierwsze posiedzenie KRS „niezwłocznie”.

Pismo ministra sprawiedliwości do I prezes SN

Minister sprawiedliwości wysłał do I Prezes Sądu Najwyższego pismo, w którym prosił o niezwłoczne wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Zbigniew Ziobro na wstępie podkreślał, że „dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów”. Minister sprawiedliwości pisze, że 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie tym asesorom pełnienia obowiązków sędziowskich.

„W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – pisze Ziobro w piśmie, do którego dotarł portal wPolityce.pl.

Jak zaznacza dalej Ziobro, dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów, mija 25 marca 2018 roku. „Niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – podkreśla.

