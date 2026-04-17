Atak na popularny serwis. Złe wieści dla polskich użytkowników platformy

Z platformy Booking.com wyciekły dane części użytkowników. Informacja została już potwierdzona przez biuro prasowe serwisu. Chodzi o informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów, a także dane dotyczące dokonanych rezerwacji za pośrednictwem platformy.

Hakerzy uderzyli w Booking.com. Jakie dane wyciekły

„The Guardian” donosi, że do niebezpiecznego wycieku doszło w wyniku ataku hakerskiego. Platforma rozpoczęła już informowanie poszkodowanych użytkowników drogą mailową.

Firma zapewnia, że cyberprzestępcy nie uzyskali dostępu do najbardziej wrażliwych informacji. Dane finansowe, w tym informacje o kartach płatniczych i kredytowych, nie uległy wyciekowi. Bezpieczne mają być również adresy zamieszkania klientów platformy.

Jak podkreśla Booking.com, wyciek dotyczy głównie wcześniejszych rezerwacji. Skala ataku hakerów nie została jednak ujawniona, podobnie jak jego dokładna przyczyna i moment wykrycia.

CERT Polska: wyciek z Booking.com dotknął także użytkowników z Polski

Stanowisko w sprawie zabrał CERT Polska. Choć instytucja zajmująca się cyberbezpieczeństwem nie otrzymała bezpośrednich zgłoszeń od poszkodowanych, analiza potwierdziła, że także polscy użytkownicy platformy zostali dotknięci atakiem hakerów.

Eksperci zwracają też uwagę na dodatkowe zagrożenie. Wizerunek platform takich jak Booking.com często wykorzystywany jest w kampaniach phishingowych. Cyberprzestępcy mogą podszywać się pod serwis, by wyłudzać dane lub pieniądze.

To nie pierwszy taki przypadek

Jak przypomina „The Guardian”, podobna sytuacja miała miejsce już w 2018 roku. Wówczas hakerzy przejęli dane logowania pracownika i uzyskali dostęp do informacji tysięcy użytkowników. Sprawa zakończyła się karą finansową dla firmy.

Cieśnina Ormuz odblokowana. Co z obawami ws. zawieszenia lotów?

