Ile zarabia Małgorzata Sadurska w PZU? Poznaliśmy jej imponujące dochody

Po medialnej burzy, jaka wybuchła w związku z informacją o gigantycznych zarobkach polityk PiS w PZU, Małgorzata Sadurska zrzekła się pensji do czasu wejścia w życie nowej ustawy kominowej. Czas ten potrwał jednak tylko kilka tygodni. Teraz dziennikarze RMF FM, którzy od początku śledzili sprawę, publikują listę zarobków pracowników PZU. Wynika z niej, że w ciągu zaledwie pół roku była szefowa Kancelarii Prezydenta zarobiła 421 tys. złotych. Daje to około 65 tys. złotych na miesiąc.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Ponadto w minionych miesiącach PZU przejęło pakiety akcji w bankach PZU SA oraz Alior Bank.

Kim jest Małgorzata Sadurska?

Małgorzata Sadurska to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Od 2002 do 2005 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Puławskiego. Zajmowała się głównie sprawami społecznymi. W latach 2005-2015 sprawowała mandat Posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji). Pracowała w komisjach ds. Unii Europejskiej, Spraw Wewnętrznych, Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, w której przez dwie kadencje była wiceprzewodniczącą Komisji. Była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2007 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. pracy i polityki społecznej. 7 sierpnia 2015 roku została powołana na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, które piastowała do dnia 12 czerwca 2017 roku.

Czytaj także:

Schetyna ostro o Sadurskiej. „Bierze udział w napaści na spółki Skarbu Państwa”