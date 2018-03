Okradali osoby starsze. Podawali się za pracowników organizacji charytatywnych

Na terenie powiatu opatowskiego od 2016 do 2018 roku dochodziło do kradzieży pieniędzy i biżuterii. Sprawcy zawsze mieli ten sam schemat działania: Były dwie osoby, które najczęściej odwiedzały osoby starsze oraz samotnie mieszkające i oferowały im różnego rodzaju dary. Jeden z oszustów zwykle zajmował uwagę ofiary przy samochodzie, którym się poruszali, pokazując jej np. koce, obuwie, ręczniki, ubrania i artykuły gospodarstwa domowego. Wtedy, drugi przestępca, wykorzystując nieuwagę osoby starszej, wchodził do jej mieszkania, gdzie dokonywał kradzieży pieniędzy i kosztowności.

Sprawcy podawali się zwykle za pracowników organizacji charytatywnych, czasem również za osoby współpracujące z kościołem. W wyniku śledztwa zatrzymano 78-letniego mężczyznę oraz 60-letnią kobietę, którzy mieszkali w województwie mazowieckim. Na terenie powiatu opatowskiego dopuścili się oni do trzech takich przestępstw. W ostatnim czasie dokonali kradzieży pieniędzy na terenie powiatu sandomierskiego. Oszustom grozi do 5 lat więzienia.