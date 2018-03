Sejm nie będzie dziś głosował ws. Gawłowskiego. Część posłów PiS się zbuntowała?

Sąd podjął decyzję w sprawie Tomasza Komendy. Jego dane nie wrócą do rejestru przestępców seksualnych

Jak informuje TVN24, sąd we Wrocławiu podjął decyzję o tym, że dane Tomasza Komendy nie wrócą do bazy dotyczącej przestępców seksualnych. Tym samym przychylono się do wniosku mężczyzny.