Kolejne kłopoty Adama Darskiego "Nergala". Jest doniesienie do prokuratury

Przypomnijmy, Adam „Nergal” Darski na Facebooku zamieścił filmik, w którym z okazji Dnia Kobiet śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzony jest Jezus Chrystus. Post artysty zyskał sporą popularność – polubiło go ponad 3,5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w komentarzach pod publikacją Nergala. Część z internautów nie widziała w nagraniu nic złego. Inni z kolei w komentarzach okazali swoje oburzenie twierdząc, że muzyk obraził uczucia religijne wielu ludzi. „Więcej szacunku do drugiego człowieka! To co zrobiłeś jest żenujące. Nikt nie ma prawa szydzić z jakichkolwiek uczuć religijnych! Usuń ten film, inaczej będziesz miał duuuuże problemy!!!” – brzmi jeden z komentarzy. Do tego wpisu postanowił odnieść się sam autor filmu.

„Jeśli to obraża Twoje uczucia religijne... to pracuj nad sobą, żeby nic ich nie obrażało. Twój fundament tzw. moralny jest najwyraźniej bardzo kruchy, skoro zabawny filmik budzi w Tobie takie negatywne emocje. Praca nad sobą, terapia, zmiana wiary... bo może ta jest po prostu do d...? Jest wiele możliwości. A poza tym penis to symbol miłości... Jezus rzekomo też. Więc skąd to oburzenie koledzy katole-patrioci-PISowcy? Hm? Poza tym polecam skupić się na GENIALNYM wykonie wokalnym a nie na jakichś pierdołach” – napisał Nergal.

„Ewidentnie obraża uczucia religijne”

Wcześniej zawiadomienie do prokuratury złożyli już w tej sprawie posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński oraz Anna Sobecka.



Przedstawiciele Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej piszą w komunikacie, że "muzyk zespołu metalowego Behemoth przy okazji Dnia Kobiet, na stronach internetowych jednej z sieci społecznościowych umieścił film, w którym, podczas śpiewu posługiwał się rekwizytem, na którym w sposób niemieszczący się w jakichkolwiek normach obyczajowych, umieścił wizerunek Jezusa Chrystusa". "Zachowanie Pana Darskiego podczas filmu ewidentnie obraża uczucia religijne nas, katolików" – podkreślono.