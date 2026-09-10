Awantura o TK dopiero się zaczyna. To dlatego Nawrocki nie chce odebrać ślubowania od sędziów
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Awantura o TK dopiero się zaczyna. To dlatego Nawrocki nie chce odebrać ślubowania od sędziów

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Burza ws. Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi Karol Nawrocki?
Burza ws. Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi Karol Nawrocki? Źródło: Shutterstock / Elzbieta Krzysztof / PAP / Albert Zawada
Wojna o Trybunał Konstytucyjny przyspiesza. Prezydent blokuje czterech sędziów, a kolejnym punktem zapalnym może zostać Maciej Berek.

Choć wydaje się to nie do uwierzenia, to z wielu analiz zachowania głowy państwa wynika, że nieodebranie ślubowania jest reakcją na niezadowolenie z tego, że Sejm zwlekał od kilku do kilkunastu miesięcy z wyborem 4 nowych sędziów na zwalniające się miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Sejm zwlekał, bo mógł, bo prawo mu tego nie zabrania. Uważał też, że jest to uzasadnione. Przypomnieć należy, że organy państwa – w tym Sejm i Prezydent – działają jedynie na podstawie i w granicach prawa. Sejm nie wybierał więc na bieżąco sędziów, bo nie chciał firmować działania patologicznej instytucji, jaką ciągle jest Trybunał Konstytucyjny w opinii zdecydowanej większości prawników. Wybrał ich natychmiast, gdy miało to sens, czyli gdy dawało to cień szansy na przywrócenie elementarnej normalności w funkcjonowaniu tego organu.

Prezydent nie zatrzyma TK

Źródło: Wprost
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