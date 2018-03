Kupiłeś ten produkt w Lidlu? Może wybuchnąć ci w twarz

Lidl poinformował w komunikacie, że „maszynka do strzyżenia włosów i brody z komorą próżniową SHBV 800 A1 marki Silvercrest o numerze 290952 jest właśnie wycofywana ze sprzedaży”. Taką decyzję podjął producent, firma TARGA Gmbh, która wykryła usterkę w partii produktów. „W przypadku pojedynczych urządzeń nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru i eksplozji podczas ładowania lub dalszego korzystania z nich” – napisano w komunikacie. Producent prośbę o zwrot maszynek z komorą próżniową argumentuje troską o bezpieczeństwo konsumentów.

Dostępne od ponad roku

Maszynki do strzyżenia, które obecnie są wycofywane, były dostępne w polskich sklepach sieci Lidl od 14 lutego ubiegłego roku. Zarówno Lidl jak i producent apelują, by nie korzystać z tych maszynek, tylko zwrócić je do sklepów. Klienci mogą bez okazywania paragonu oddać ten produkt w każdym Lidlu. Otrzymają wtedy zwrot pieniędzy.

Wydłużone godziny otwarcia

W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, Lidl zdecydował się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów. „Aby zapewnić klientom wystarczającą dostępność do sklepów Lidl, firma zdecydowała się wydłużyć godziny ich otwarcia: w piątki i soboty są one czynne do 22.00. Z kolei w poniedziałki, jak i w kolejne dni robocze sklepy są czynne od godziny 7.00 rano” – napisano w komunikacie.