Premier Morawiecki: Tomasz Komenda otrzyma rentę specjalną

„Nic nie wynagrodzi Panu Tomaszowi Komendzie cierpień, jakich doznał przez niesłuszne skazanie i pobyt w więzieniu. Ale sprawiedliwe państwo musi działać i musi mu pomóc. Podjąłem więc decyzję o przyznaniu Panu Tomaszowi renty specjalnej, do czasu aż uzyska odszkodowanie w sądzie” – poinformował w czwartek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Informacja została zamieszczona na oficjalnym profilu szefa rządu.

Ćwiąkalski: Niech państwo pomoże Komendzie

Zbigniew Ćwiąkalski, karnista, były minister sprawiedliwości i adwokat, który poprowadzi dalsze sprawy Tomasza Komendy, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” z 26 marca informował o zamiarze złożenia wniosku do premiera. – Potrzebuje psychologa, lekarza, a rodzina jest bardzo mało majętna. Jest wyraźnie życiowo wycofany. O wszystko się pyta, grzecznie prosi. On przez 18 lat nie podejmował żadnych ważnych życiowych decyzji, starał się tylko przeżyć kolejny dzień – mówił o swoim podpieczonym. – Nie założył rodziny, a musi myśleć o przyszłości, starości. Chcę wystąpić do prezesa Rady Ministrów o przyznanie mu renty specjalnej. Skoro państwo zgotowało mu taki los, to niech mu teraz pomoże w powrocie do normalnego życia – zaznaczył Ćwiąkalski.

