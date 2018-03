Revol i Mackiewicz nie zdobyli Nanga Parbat? Francuzka przerywa milczenie

Przypomnijmy, Elizabeth Revol twierdzi, że wraz z Tomaszem Mackiewiczem zdobyła Nanga Parbat 29 stycznia. Poinformowała o tym m.in. Adama Bieleckiego, który wraz z Denisem Urubko uczestniczył w akcji ratunkowej, dzięki której udało się ewakuować z góry Francuzkę.

Internauci sceptyczni

Nie wszyscy są przekonani co do tego, czy francuska himalaistka mówi prawdę. Część internautów sceptycznie odnosi się do tych rewelacji twierdząc, że póki nie ma dowodów na zdobycie szczytu, takie osiągnięcie nie powinno zostać zaliczone Revol i Mackiewiczowi.

W rozmowie z redakcją WP Sportowe Fakty Revol powiedziała, że wkrótce światło dzienne ujrzą dowody potwierdzające jej wersję zdarzeń. – Zdecydowałam się na opowiedzenie całej historii, pokazanie materiałów i dowodów Lindsayowi Griffinowi. Wkrótce ukaże się duży artykuł, który, mam nadzieję, raz na zawsze wyjaśni wszelkie pytania – powiedziała himalaistka.

Tekst dopiero w sierpniu?

Griffin współpracuje z „American Alpine Journal”, który ukazuje się raz na rok, zazwyczaj w sierpniu. Revol nie doprecyzowała, czy artykuł na temat zdobywania Nanga Parbat ukaże się właśnie w tym miesiącu.

