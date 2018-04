NA ŻYWO: Oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy

11:25 Zakończyła się konferencja z udziałem Andrzeja Dudy. - Wetuję tę ustawę i kieruje do ponownych prac w Sejmie - ogłosił prezydent. Po świętach mają odbyć się spotkania, w celu omówienia zapisów ustawy. Prezydent wyraził też rozczarowanie, że jego głos w tej sprawie nie został uwzględniony. 11:23 Na koniec prezydent Duda złożył wszystkim świąteczne życzenia. 11:22 Prezydent zapowiedział, że po świętach odbędą się spotkania, w celu omówienia zapisów ustawy. 11:22 - Ta ustawa jest po prostu niesprawiedliwa. Nie tędy droga. 11:21 - Nie chciałbym, żeby powstała ustawa, która w wolnej Polsce będzie dzieliła społeczeństwo. 11:20 - Odmawiam podpisania ustawy i kieruję ją do ponownego rozpoznania przez Sejm. 11:19 - Nie ma takiej instytucji jak rzecznik czy obrońca osoby nieżyjącej. To od strony moralnej poważny mankament tej ustawy. 11:18 - Ustawa pozwala pozbawiać stopni wojskowych także tych, którzy nie żyją. Mam co do tego wątpliwości. 11:17 - Brak środka odwoławczego zostałby zaskarżony m.in. do TK. Jako prezydent nie mam co do tego wątpliwości i nie mogę się na to zgodzić. 11:16 - Powinna być możliwość, by te osoby mogły się odnieść do sytuacji. Niestety nie uwzględniono mojego głosu. 11:15 - Stalinowscy żołnierze w mundurach odpowiadają za śmierć wielu Polaków. 11:13 Prezydent powiedział, że nie może zgodzić się z brakiem możliwości złożenia wyjaśnień przez osoby, którym mają być odebrane stopnie wojskowe. - Nie mają możliwości złożenia żadnego środka odwoławczego - dodał. 11:12 - We WRON-ie były też osoby, które nie zasłużyły na odebranie stopni wojskowych, tj. gen. Hermaszewski. 11:10 Andrzej Duda przyznał, że nie ma wątpliwości, jeśli chodzi o odebranie stopni wojskowych "takim ludziom jak Jaruzelski czy Kiszczak". 11:08 Prezydent przypomniał, że niedawno podpisał ustawę obniżającą emerytury byłym pracownikom UB i SB. 11:07 - Decyzja w tej sprawie musiała zostać podjęta w dniu pracującym. Długo zastanawiałem się nad tą ustawą. 11:06 Prezydent mówi na temat ustawy degradacyjnej i przypomina o dyskusji toczącej się na ten temat. 11:06 - Wielki Piątek to dzień pracujący. Kiedy sprawy są ważne, to trzeba je poruszyć. 11:05 Zaczyna się konferencja z udziałem prezydenta. 11:00 Czekamy na wystąpienie prezydenta Dudy. Zgodnie z planem miało się rozpocząć o godz. 11.

O tym, że Andrzej Duda wygłosi oświadczenie Kancelaria Prezydenta informowała na Twitterze.

Ustawa degradacyjna

6 marca 2018 roku Sejm przyjął ustawę degradacyjną. „Za” było 264 posłów, przeciw było 159, a 6 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa mówi o pozbawianiu stopni wojskowych „osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”. 8 marca, bez poprawek, ustawę przyjął Senat.

Przypomnijmy, przygotowany przez MON projekt przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz w treści tych dokumentów.