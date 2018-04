Wielkanoc w pełni. Zobacz najlepsze świąteczne memy!

Galeria:

Te wielkanocne memy rozbawią cię do łez

Święta wielkanocne oprócz swojego religijnego wymiaru kojarzą nam się również z nieco bardziej przyziemnymi aspektami. Mimo tego, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, zawsze wypada ono na wiosnę, co sprawia, że w wielu domach jest to czas wielkich świątecznych porządków. Święta kojarzą nam się również ze spotkaniami przy stole w rodzinnym gronie. W wielu domach święta to również czas wymiany zdań na temat obecnej sytuacji politycznej w kraju i na świecie, co niejednokrotnie kończy się sprzeczkami i kłótniami, gdy przy jednym stole zasiądą zagorzały zwolennik partii rządzącej oraz zawzięty krytyk poczynań władzy. Zarówno Wielkanoc, jak i Boże Narodzenie to również czas, gdy większość z nas zapomina o dietach i pozwala sobie na małe łakomstwo. Świąteczne zwyczaje zainspirowały internautów to przygotowania okolicznościowych memów. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem są najlepsze.