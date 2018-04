Gigantyczne korki na A4. Miały łącznie 50 km długości

Pierwszy dzień po świętach zawsze przebiega pod znakiem powrotów i wzmożonego ruchu na drodze. Nie inaczej jest tym razem. Według informacji portalu gazetawroclawska.pl, w ciągu dnia zakorkowana była cała, niemal 100-kilometrowa trasa wiodąca od węzła Brzeg, przez Wrocław po Legnicę. Oprócz tego zablokowane były węzły Wrocław Wschód i Brzezimierz.

Wypadki i korki

Jak informuje Wirtualna Polska, kierowcy, którzy jechali autostradą w kierunku Legnicy pokonywali 20-kilometrowy odcinek A4 nawet w dwie godziny. Przyczyną gigantycznych korków był nie tylko wzmożony ruch, ale również wypadki. Do jednego z nich doszło między wspomnianymi węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz, gdzie ciężarówka zderzyła się z lawetą. Na tym odcinku drogi utrudnienia skończyły się dopiero ok godz. 18. Korek utworzył się także przy węzłach Wrocław Południe i Bielany Wrocławskie, gdzie sznur samochodów sięgał długości ok. 3 kilometrów.

Kierowcy ostrzegali w mediach społecznościowych przed utrudnieniami na wysokości Krakowa. Zdjęcia z zakorkowanych tras pojawiały się m.in. na Twitterze. O ciężkiej sytuacji na drogach poinformowało także krakowskie lotnisko, które ostrzegło przed dużym natężeniem ruchu na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic.