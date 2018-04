Senator Lidia Staroń poinformowała o chorobie. „Czeka mnie najtrudniejsza walka”

„Czeka mnie teraz najtrudniejsza walka w moim życiu – walka o własne zdrowie” – poinformowała we wpisie na Facebooku senator Lidia Staroń. Polityk zapowiedziała, że choć ona sama na pewien czas będzie musiała zmienić priorytety, to jej współpracownicy pozostają do dyspozycji wyborców.

„Od lat walczę o Wasze sprawy, o normalność, o lepsze prawo, walczę o to, żeby nikt nie żerował na krzywdzie innych. (...) Niestety codzienna walka z bezprawiem, układami, krzywdzącymi zwykłych obywateli decyzjami urzędników doprowadziły do tego, że nie zdążyłam zadbać o siebie, że czeka mnie teraz najtrudniejsza walka w moim życiu – walka o własne zdrowie”... – napisała na Facebooku polityk. Lidia Staroń zapowiedziała, że w związku z tym na krótki czas musi zmienić priorytety i skupić się na walce o swoje zdrowie w nadziei, że wkrótce wróci pełna nowych sił. "W związku z tym proszę Państwa o zrozumienie, wyrozumiałość, a przede wszystkim duchowe wsparcie…" – zwróciła się do internautów polityk, zapewniając o nieustającej dyspozycyjności jej pracowników. Kim jest Lidia Staroń? Lidia Staroń w przeszłości związana była z Platformą Obywatelską, a w wyborach do Senatu wystartowała w okręgu olsztyńskim z własnego komitetu „Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi”. Mimo braku poparcia ze strony żadnej partii politycznej, senator pokonała kandydatów zarówno PO, jak i PiS-u, zdobywając 63 870 głosów.