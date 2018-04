Zmuszali 55-latka do pracy ponad siły. Interwencja bydgoskiej policji

Galeria:

Zatrzymanie podejrzanych o zmuszanie do pracy 55-latka

Policjanci z bydgoskiego Wydziału Kryminalnego zatrzymali dwóch podejrzanych w sprawie zmuszania do pracy ponad siły 55-latka. Zatrzymani mieli także bić i poniżać mężczyznę. Odmawiali również wypłacania mu wynagrodzenia.

Przymusowa praca

Funkcjonariusze otrzymali informacje o tym, że w miejscowości Dolna Grupa, w jednym z gospodarstw do pracy był zmuszany 55-latek. Z relacji, które zgromadzili wynikało, że od około roku zły stan zdrowia mężczyzny wykorzystywali podejrzani. Zmuszali go do przymusowej pracy w ciężkich warunkach, grozili mu i stosowali w stosunku do niego przemoc fizyczną.

Zatrzymani mężczyźni zamknęli 55-latka w kontenerze, nie pozwalając mu na opuszczenie miejsca przymusowej pracy. Gdy ten próbował uciec, za każdym razem go zatrzymywali. Dzięki akcji policji udało się zatrzymać 22 i 31-latka, którzy są podejrzewani o udział w handlu ludźmi.

Na posesji w Dolnej Grupie policjanci zabezpieczali także ponad 240 kg nielegalnego tytoniu. Jak zapewniają śledczy, cała sprawa ma charakter rozwojowy.