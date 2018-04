Tomczyk: Macierewicz popełnił kardynalne bestialstwo

- Obejrzeliśmy kompromitującą konferencję Antoniego Macierewicza i podkomisji jego pseudoekspertów. Na tej konferencji powtórzone zostały wszystkie dotychczasowe kłamstwa podkomisji Macierewicza. Można powiedzieć, że ta konferencja to suma wszystkich dotychczasowych kłamstw. Nie uzyskaliśmy żadnych informacji na temat przeprowadzonych badań, dowodów, wyliczeń. Wszystko, co zrobiła podkomisja, opiera się na oglądaniu zdjęć. Są tylko i wyłącznie kłamstwa, nieścisłości i dane nieprawdziwe. Mam nadzieję, że to jest ostatnia szarża Macierewicza, że to, że od Macierewicza odcinają się już wszyscy z PiS-u, że wczoraj Jarosław Kaczyński powiedział de facto, że ta podkomisja to jest nieudany eksperyment, to oznacza, że prędzej czy później zamknie tę podkomisję – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

„To, co udało się zrobić Macierewiczowi, to zbudować wielki mur między Polakami”

Rzecznik rządu premier Ewy Kopacz Cezary Tomczyk dodał, że „jest to pierwsza na świecie podkomisja, która badała katastrofę w sposób wirtualny, tylko w oparciu o zdjęcia i filmy” . - To, co udało się zrobić Antoniemu Macierewiczowi, to zbudować wielki mur między Polakami. Polska jest podzielona przez tego człowieka, który nie waży się znieważać pamięć o naszych bliskich, o wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku. Według Antoniego Macierewicza przestał obowiązywać raport Millera. To oznacza, że jedynym dokumentem, który w tej chwili istnieje w obiegu, na który może się powoływać polski rząd, jest raport Anodiny. Antoni Macierewicz popełnił jedno, kardynalne bestialstwo. On tych ludzi, którzy zginęli, zabił po raz drugi, bo zabił o nich pamięć, przedstawiając te 20-30 niepotwierdzonych tez – stwierdził parlamentarzysta.

Założenia raportu Macierewicza

We wprowadzeniu do raportu technicznego, który został dostarczony uczestnikom konferencji, stwierdzono, że „ustalenia komisji Millera okazały się w świetle przeprowadzonych badań nieprawdziwe, błędnie wskazując przyczyny katastrofy i powtarzające niezgodne z prawdą ustalenia komisja MAK”. W dokumencie poinformowano, że raport Millera „jest nieważny i niniejszym zostaje anulowany”. O podstawę prawną zapytał podczas prezentacji raportu jeden z dziennikarzy. Były szef MON uniknął jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie stwierdzając jedynie, że efekt prac komisji Millera został anulowany na podstawie decyzji podkomisji smoleńskiej.

W raporcie znalazła się teza, że przyczyną katastrofy smoleńskiej była eksplozja na pokładzie tupolewa. Dowodami potwierdzającymi tę teorię ma być m.in. rozpad samolotu na kilkadziesiąt tysięcy części, charakterystyczne zniszczenia ciał ofiar czy drzwi samolotu, które wbiły się w ziemię niemal na metr głębokości.