Patryk Jaki wystartuje w wyborach samorządowych w Warszawie? Jest komentarz rzecznik PiS

Dziennikarz Robert Mazurek powołuje się na informację z dwóch różnych źródeł. Oficjalnie decyzja w sprawie kandydata w wyborach samorządowych w Warszawie ma zapaść podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Do tej pory nieoficjalnie mówiono, że w wyścigu o fotel prezydenta stolicy może wystartować Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej, który nie należy jednak do PiS a do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. W mediach pojawiało się również nazwisko szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Jak podaje RMF FM, w partii przeprowadzono wewnętrzne sondaże, które wykazały, że Patryk Jaki jest znacznie bardziej rozpoznawalny. – W grze są wciąż dwie kandydatury – Michała Dworczyka i Patryka Jakiego – powiedziała PAP rzecznik PiS Beata Mazurek, odnosząc się do informacji medialnych o tym, że kandydatem na prezydenta Warszawy zostanie Patryk Jaki.

Sondaż daje zwycięstwo Trzaskowskiemu

Do tej pory oficjalnie start w wyborach w Warszawie ogłosił Rafał Trzaskowski z PO. O możliwości ubiegania się o fotel prezydenta miasta mówił również działacz ruchów miejskich Jan Śpiewak. Według sondażu przeprowadzonego dla portalu 300polityka.pl, Rafał Trzaskowski jest głównym faworytem do wygrania wyborów w Warszawie. Z sondażu wynika, że Trzaskowski mógłby liczyć na 37 proc. głosów. Kandydat Platformy Obywatelskiej staje się tym samym faworytem do objęcia stanowiska po Hannie Gronkiewicz-Waltz. Jego głównym rywalem o urząd prezydenta Warszawy jest Patryk Jaki, na którego wskazało 23 proc. badanych. Kandydaci lewicy mogą w sumie liczyć na 21 proc. głosów. Taki wynik mógłby uzyskać wspólny kandydat tej opcji politycznej. Wśród polityków, którzy ewentualnie mogliby stanąć w szranki z Trzaskowskim oraz Jakim, największym poparciem cieszy się Ryszard Kalisz, na którego wskazało 12 proc.