Rafał Ziemkiewicz pozwie dyrektora muzeum POLIN. „Musi odszczekać kłamstwa, które na mój temat rozpowszechnia”

Jonny Daniels: Polaków, którzy mordowali Żydów, było więcej

– To trwa cały czas. Nawet w przypadku Jedwabnego. To ciągłe oszustwo, kiedy Polacy mówią: To nie mogliśmy być my. Do jasnej cholery. Istnieje przecież tak wiele raportów, informacji, relacji, że historia Jedwabnego nie powinna już...