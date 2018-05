Janina Ochojska dostała zgodę na wejście do... Centrum Medialnego Sejmu

"Marszałek Marek Kuchciński wyraził zgodę na wejście do Centrum Medialnego Sejmu a nie do Sejmu do protestujących. Czy to próba wyciągnięcia ich z budynku Sejmu? Nie mogę do tego przyłożyć ręki. Apeluję o pozwolenie wejścia do Sejmu #WspieramyStrajkOkupacyjnyRON" – napisała na Twitterze założycielka i prezes fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Janina Ochojska dołączyła do wpisu zdjęcie pisma posła Piotra Piechoty, na której widnieje odpowiedź szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej. "Proszę o zorganizowanie spotkania w Centrum Medialnym KS (bud. F)" – napisała. Spotkanie mogłoby odbyć się jutro, jednak Ochojska chce spotkać się z protestującymi, w miejscu, w którym przebywają od 35 dni.

Przypomnijmy, że Kancelaria Sejmu wstrzymała wydawanie jednorazowych przepustek. Z tego powodu dostęp do gmachu parlamentu jest mocno ograniczony dla dziennikarzy, ale również dla wycieczek i ekspertów, którzy do tej pory brali udział w posiedzeniach sejmowych komisji. Zmiana zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego obowiązuje od środy 25 kwietnia. Niedawno głośno było o tym, że do Sejmu nie wpuszczono uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej. Następnie do Sejmu nie wpuszczona została prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. – Ja pamiętam takie zasieki, ale nie z rąk, tylko z różnych barier, kiedy próbowaliśmy się dostać do oblężonego Sarajewa. Do Sejmu, okazuje się, że jest tak oblężony, nie sposób się dostać – powiedziała Ochojska w rozmowie z dziennikarzami.

