„Kłamliwe, załgane informacje”. Brudziński szczerze o stanie zdrowia Kaczyńskiego

Joachim Brudziński nazwał "moralnym barbarzyństwem" rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Rozpuszczają różnego rodzaju informacje poprzez taką szeptankę, przez wrzucanie do portali społecznościowych wyjątkowo paskudnych, nieprawdziwych, kłamliwych, załganych informacji – mówił. – Już w wakacje ubiegłego roku byłem pytany o to, czy to prawda, że Jarosław Kaczyński jest w klinice onkologicznej w Bydgoszczy. Wczoraj dowiedziałem się, właśnie z takiej paskudnej szeptanki, że rzekomo jest w klinice onkologicznej w Gliwicach – argumentował.

Szef MSWiA zaznaczył, że rzeczywiście prezes PiS Jarosław Kaczyński ma problem z kolanem. – To kolano go boli, pracują nad tym kolanem wybitni ortopedzi, ale na polityczną emeryturę się nie wybiera i ci wszyscy, łącznie z tymi wszystkimi delfinami czy tymi, którym być może roi się w głowie coś na kształt zamiany premiera Kaczyńskiego albo zastąpienia go na stanowisku szefa partii, muszą uzbroić się w bardzo długą cierpliwość – podkreślił. – Kaczyński ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w partii. Jesteśmy w ciągłym kontakcie. Kolano zostanie wyleczone, mam nadzieję w niedługim okresie i wróci do intensywnej pracy – mówił. Brudziński dodał także, że na tę chwilę nie ma mowy o operacji, jednak decydowali o tym będą lekarze.