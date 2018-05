Kancelaria Premiera ujawniła, ile pieniędzy wydano na działania PR-owe

Fundacja ePaństwo zwróciła się do Kancelarii Premiera z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat wydatków na działania PR-owe w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 12 lutego 2018 roku. Okazuje się, że łącznie wydano na ten cel ponad milion złotych. Na obsługę fotograficzną wydarzeń, w których brał udział premier oraz ministrowie, a także wykonanie profesjonalnej sesji premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczono ponad 32 tys. zł. Ponad 49 tys. zł kosztowała realizacja spotu podsumowującego dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Blisko 21 tys. zł wydano na przygotowanie grafik prezentujących działania rządu, premiera oraz inicjatywy promujące KPRM.

Zdecydowanie najwięcej – ponad 611 tys. zł – przeznaczono na usługi doradczo-konsultacyjne z zakresu prowadzenia i optymalizacji kampanii online: Google AdWrods, Google Display Network czy Facebook Ads. Na obsługę fotograficzną wydarzeń, w których brał udział premier oraz ministrowie, a także wykonanie profesjonalnej sesji premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczono z kolei ponad 32 tys. zł.

– Konsultowałem te wydatki z ludźmi z branży i nie są to oszałamiające kwoty. Poza tym w rzeczywistości, w której internet jest wszechobecny, a większość wyborców korzysta z mediów społecznościowych, fakt, że kancelaria wydaje spore pieniądze na prowadzenie tam działalności nie jest szczególnie kontrowersyjny. To forma dotarcia do obywateli – powiedział w rozmowie z Interią prawnik i dyrektor programowy ePaństwo Krzysztof Izdebski.

Wątpliwości budzi jednak dość niewielki w porównaniu z pozostałymi kwotami wydatek w wysokości 10 tys. zł na utworzenie strony internetowej mlodypremier.gov.pl. Problem polega na tym, że witryna ta nigdy nie powstała.