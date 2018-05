Protestujący w Sejmie przedstawili propozycję kompromisu. „Jesteśmy gotowi do rozmów”

– Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty. Chcielibyśmy porozmawiać o tej pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku (…) Zapraszamy serdecznie stronę rządową do rozmów, jesteśmy otwarci – stwierdziła Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych podczas briefingu prasowego w Sejmie. Hartwich dodała, że protestujący rozumieją, że tegoroczny budżet nie udźwignie realizacji ich postulatu. – Natomiast mamy kolejny budżet. Uważamy, że rząd powinien zrezygnować z niektórych inwestycji. Można zbudować 122 mosty, można zbudować 220 mostów, ale jeśli nie zbuduje się mostu z osobami najsłabszymi, niepełnosprawnymi, to nie będzie w nas solidarności – podkreśliła odnosząc się do rządowego pomysłu „Mosty plus” zaprezentowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Postulat protestujących

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Opiekunowie osób niepełnosprawnych dopominają się od PiS realizacji obietnic z 2014 roku, kiedy to protestowali przez kilkanaście dni. Ich głównym postulatem jest wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Wcześniej postulowano także o zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy.

