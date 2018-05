Czego życzy para prezydencka z okazji Dnia Matki?

"Macierzyństwo to jedno z najbardziej naturalnych, a zarazem najbardziej niezwykłych ludzkich doświadczeń. To miłość i odpowiedzialność, to trud i wyzwanie, to radość i szczęście, które przeżywa się codziennie inaczej, codziennie na nowo" – pisze para prezydencka.

Dalej zaznacza, że wie "ile wysiłku kosztuje wychowanie dziecka". Jak wskazali jest to troska o zdrowie, edukację, budowanie relacji. "To codzienna żmudna praca, która wymaga wielkiego zaangażowania, nierzadko wyrzeczeń i poświęcenia" – podkreśliła para prezydencka. Jak zaznacza jednak dalej, jest to także "radość z osiągnięć własnych dzieci, ale też towarzyszenie im w porażkach" oraz "obserwowanie, jak rozwijają się i rosną, ale także bycie razem w ciężkich chwilach". "To głęboka więź, ale również szkoła wybaczania i godzenia się z rzeczywistością" – dodała para prezydencka.

"Życzymy wszystkim mamom, żeby Ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji. Żeby zawsze więcej było sukcesów, żeby przeważały radości, żeby dominowały jasne strony. Życzymy Paniom szczęścia, bo szczęśliwe i dumne mamy to szczęśliwa Polska" – czytamy.