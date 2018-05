Dziś Dzień Matki! Zobacz najzabawniejsze MEMY z mamą w roli głównej

Dzień Matki obchodzi się w ponad 40 krajach na świecie. Większość państw, które to święto zaadoptowały, organizuje je właśnie w maju.

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie. W tym dniu matki obdarowane są laurkami, kwiatami i różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Z okazji Dnia Matki specjalne logo przygotowało dziś Google Doodle.