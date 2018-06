Nie żyje Robert Brylewski. Muzyk miał 57 lat

O śmierci współzałożyciela zespołów punkrockowych Kryzys i Brygada Kryzys oraz grającego reggae Izraela poinformowano za pośrednictwem Facebooka. „Z wielkim żalem powiadamiamy, że dziś rano, po kilkutygodniowej śpiączce, spowodowanej ciężkim urazem zmarł Robert Brylewski. Nasz tata, partner, syn, dowódca naszych międzygalaktycznych i muzycznych podróży. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie” - brzmi komunikat.

Robert Brylewski urodził się 25 maja 1961 roku w rodzinie dwojga artystów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Jako kilkulatek przeniósł się do Warszawy, gdzie z niewielkimi przerwami mieszkał do końca życia.

W 1979 roku z zespołu The Boors narodził się stworzony przez niego zespół Kryzys. Latem 1981 roku grupa zakończyła działalność, a Brylewski występował gościnnie w zespole Deadlock. Wkrótce potem wraz z Tomaszem Lipińskim założył Brygadę Kryzys. Kolejny zespół - Izrael, Brylewski powołał do życia wiosną 1983 roku. Był to jeden z pierwszych polskich zespołów grających reggae. Od 1985 roku Brylewski zaczął koncertować z Armią. W kolejnych latach angażował się w inne projekty muzyczne, m.in. Falarek Band.