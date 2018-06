Cyberpunk 2077. Twórcy „Wiedźmina” zaprezentowali zwiastun nowej gry

Adam Nawałka przed meczem z Litwą. Co powiedział selekcjoner?

Przed meczem z Litwą tematem numer jeden jest stan zdrowia Kamila Glika, ale trener Adam Nawałka wspomniał też o wtorkowym rywalu i przygotowaniach do mundialu. – Chcieliśmy rozegrać to spotkanie przed wyjazdem do Rosji. To będzie trudny...