Zapytano Polaków o ich stosunek do romansu posła Pięty. Wyniki zaskakują

Zaledwie 0,8 proc. Polaków uważa, iż winę za romans ponosi Izabela. 13 proc. ankietowanych obarcza w tym wypadku posła PiS Stanisława Piętę, a zdecydowana większość, bo prawie 62 proc. sądzi, że powinno się mówić o winie obu stron tego skandalu obyczajowego. Co ciekawe, na pytanie o to, czy media powinny informować o życiu prywatnym romansach lub stanie zdrowia polityków, twierdząco odpowiedziało 43 proc., a aż 49 proc. było przeciwnych. Jeśli chodzi o moralną ocenę całej afery, to aż 52 proc. ankietowanych jest zdania, że to „prywatna sprawa” posła Pięty. 38 proc. Polaków wyraża się o aferze negatywnie, a pozytywnie zaledwie 1,7 proc.

Jakie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez IBRiS? Zdaniem specjalisty ds. wizerunku Mirosława Oczkosia, który komentował wyniki sondażu dla „Rzeczpospolitej”, Polacy przede wszystkim nie dali się zmanipulować narracją narzuconą przez obrońców Pięty. – Nie zadziałało przekonywanie ludzi, że to jakiś podstawiony przez obcy wywiad lub wrogów wredny babsztyl odpowiada za ten skandal – podsumował. Ekspert nie uwierzył jednak w niechęć rodaków do czytania w mediach o skandalach obyczajowych, co uzasadniał niesłabnącą popularnością tabloidów. Zwrócił też uwagę na łagodne ocenianie Pięty przez zwolenników konserwatywnego PiS. – „Naszemu wolno wszystko, a „nie naszego" można zadziobać za najbłahsze przewinienie – podsumował.

„Fakt”: Romans Pięty rozpoczął się na miesięcznicy smoleńskiej

Według informacji podawanych przez dziennikarzy, poseł Stanisław Pięta, mąż i ojciec, miał poznać swoją rzekomą kochankę Izabelę Pek 10 kwietnia 2017 roku podczas 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Według „Faktu” polityk PiS proponował jej pracę w PKN Orlen oraz obiecywał założenie rodziny. Para miała spotkać się m.in. w jego pokoju poselskim. Dziennikarze na dowód opisywanych przez siebie kontaktów pokazują screeny z rozmów na komunikatorach. Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek poinformowała na swoim profilu na Twitterze, że Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS. Poseł został także wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold oraz komisji ds. służb specjalnych.