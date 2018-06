„Podejrzenie nieumyślnego spowodowania śmierci”. Będzie sekcja zwłok dowódcy antyterrorystów

– Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje postępowanie w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w nocy 21 czerwca na terenie jednego z ośrodków w Świnoujściu, w wyniku którego śmierć poniósł funkcjonariusz policji – powiedziała przedstawicielka prokuratury. Jak dodała, postępowanie prowadzone jest w sprawie „podejrzenia nieumyślnego spowodowania śmierci” .

Przypomnijmy, w czwartek, podczas imprezy w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym MSWiA w Świnoujściu, z okna wypadł dowódca oddziału antyterrorystycznego. Mimo szybko podjętej reanimacji, mężczyzna nie przeżył. W komunikacie wystosowanym przez MSWiA podkreślono, że w związku ze śmiertelnym wypadkiem funkcjonariusza po odprawie kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, minister Joachim Brudziński podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska lubuskiego komendanta wojewódzkiego Policji inspektora Jarosława Janiaka oraz jego zastępcy podinspektora Piotra Fabijańskiego. Z ustaleń RMF FM wynika, że komendantowi lubuskiej policji, oraz jego zastępcy, zarzucono niedostateczny nadzór nad podwładnymi. Co do pozostałych uczestników tego zdarzenia, to szef MSWiA będzie podejmował decyzje personalne na bieżąco.