Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt ustawy o tzw. „małym ZUS”

– Na etapie rządowym został przyjęty projekt ustawy dotyczący tzw. „małego ZUS-u” – poinformował Mateusz Morawiecki. Premier sprecyzował, że małe firmy, których przychód nie przekroczy 2,5-krotności średniego krajowego wynagrodzenia, zapłacą proporcjonalną składkę na ubezpieczenie społeczne. – Co warto podkreślić, nie jest to rozwiązanie, które zastępuje dotychczasowe preferencyjne stawki. Dalej będziemy pracować nad propozycją „pasa startowego” dla nowych firm, czyli pół roku bez płacenia ZUS od wystawienia pierwszej faktury – ogłosił Morawiecki. – Dla małych przedsiębiorców, polskich firm, które z mozołem budują swój kapitał mamy naprawdę bardzo dobre wiadomości – podsumował premier. – Mam nadzieję, że Sejm przyjmie te propozycje i wejdą one w życie od 1. stycznia 2019 r. – dodał.

– Ustawa skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szacujemy, że ze zmian skorzysta ok. 200 tys. działających przedsiębiorców, a co najmniej drugie tyle może wyjść z tzw. szarej strefy. Możemy zatem mówić o setkach tysięcy osób, dla których mały ZUS będzie realną i odczuwalną ulgą – dodała minister Jadwiga Emilewicz.

Co zmieni ustawa?

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS – 1232,16 zł. Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności przedsiębiorców będą zależeć zatem od ich rocznych przychodów. Jak bardzo „mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm najłatwiej zobrazować na konkretnym przykładzie. Przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS – 1232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.