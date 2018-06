Timmermans: KE nie zmienia swojego stanowiska ws. Polski

Frans Timmermans w czwartek 28 czerwca w Parlamencie Europejskim przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej w związku z wysłuchaniem Polski przed Radą ds. Ogólnych. Na wstępie podkreślił, że „Polskie władze miały duże możliwości, żeby udzielić odpowiedzi” . – Nie zostały one jednak udzielone tak szeroko, jakbyśmy chcieli – dodał i podkreślił, że w związku z tym „nie ma powodu, by KE zmieniła swoje stanowisko” . – Jest potrzeba podjęcia większych kroków ze strony polskiej. Komisja pozostaje w gotowości do dyskusji, jesteśmy otwarci na dialog – poinformował.

Wiceprzewodniczący KE dodał, że najwięcej wątpliwości budzi nowa procedura skargi nadzwyczajnej. Wymienił też sprawę niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zmiany związane z Izbą Dyscyplinarną.

Przypomnijmy, we wtorek 26 czerwca w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady do spraw Ogólnych. Polska jako pierwszy kraj w historii odpowiadała na jej forum na wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczące przestrzegania praworządności. To konsekwencja wszczęcia postępowania w ramach artykułu 7 TUE.

