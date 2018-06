Schetyna: Komisja Europejska nie odpuści polskiemu rządowi

– Komisja Europejska nie odpuści rządowi polskiemu. To jest przekonanie, które przywożę z Brukseli. Jak rozmawiałem i słuchałem tych opinii, to KE jest bardzo jednorodna w ocenie tego, co dzieje się w kwestii ustaw dotyczących niezawisłości sądów. Rozmawiałem z Jean-Claude Junckerem i on prosił, żeby przekazać, także polskiej opinii publicznej, że nie ma różnicy zdań między decyzjami Fransa Timmermansa, reszty Komisji i jej szefa – powiedział Grzegorz Schetyna w rozmowie z TOK FM. Lider POprzyznał, że „narracja PiS-u iż jest zły Timmermans, który ma jakieś prywatne problemy, że tak się zachowuje w stosunku do polskiego rządu i nie wiadomo, o co mu chodzi, a świetne relacje premiera Morawieckiego z Jean-Claude Junckerem wszystko zniwelują nie jest prawdą”.



„KE pójdzie drogą, którą widzieliśmy przy Puszczy Białowieskiej”

– Oni przygotują skargę i pójdą drogą, którą widzieliśmy przy Puszczy Białowieskiej. Jeżeli zrobią to w przyszłym tygodniu, to wprowadzą tę procedurę przed 4 lipca. Polski rząd będzie musiał się do tego odnieść. Nie może tego zostawić. Jestem tutaj umiarkowanym, ale jednak optymistą. Ta sprawa w Brukseli, jeśli chodzi o relacje europejsko-polskie, wszystkich zajmuje. Wszyscy wiedzą, jak to jest ważne – mówił w TOK przewodniczący PO.

Czytaj także:

Reuters: Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE