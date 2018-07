„SE”: Piotr Fronczewski jest poważnie chory. „Nie wiem, kiedy do nas wróci”

Jak podaje „Super Express”, 72-letni Piotr Fronczewski jest poważnie chory i trafił do szpitala. Aktor miał narzekać na problemy zdrowotne już pod koniec ubiegłego tygodnia. W związku z tym odwołano przedstawienie „Słoneczni chłopcy” z jego udziałem w Teatrze 6.piętro. „Spektakle zostają odwołane z powodu niedyspozycji jednego z aktorów” – czytamy na stronie instytucji.

Kiedy powrót aktora?

Informację o chorobie Fronczewskiego potwierdził w rozmowie z dziennikiem dyrektor teatru, Michał Żebrowski. – Niestety, nie wiem, kiedy do nas wróci. Trzymam za niego kciuki. Wszystkich widzów z serca przepraszamy za odwołane spektakle, bo wiem, że przedstawienia z udziałem pana Piotra są bardzo lubiane i cenione. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia – powiedział Żebrowski.

Stanem zdrowia Fronczewskiego zmartwieni są także pracownicy teatru. – Trudno jest powiedzieć, czy wróci do nas nawet jesienią – powiedział jeden z nich w rozmowie z „SE”. Nadzieję na powrót aktora do zdrowia mają także jego przyjaciele z planów filmowych. – Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymam kciuki, aby wszystko dobrze się skończyło – powiedziała Monika Mrozowska.

Fronczewski angażuje się nie tylko w pracę w teatrze. Od 2017 roku gra w serialu „W rytmie serca”, w którym przyszło mu się wcielić w rolę właściciela przychodni Michała Zycha. Zdjęcia do kolejnego sezonu serialu nagrywano w Kazimierzu Dolnym w połowie czerwca. Wówczas aktor pojawił się na planie i nic nie wskazywało na to, że może mieć jakieś problemy zdrowotne.

