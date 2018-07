NA ŻYWO: Demonstracje przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

9:54 Demonstranci spotkają się także w Katowicach:

https://twitter.com/Bartosz_Dudzik/status/1014416876737318912 9:38 Protestujący skandują "Konstytucja, konstytucja!"

https://twitter.com/MichalSzczerba/status/1014412681229557760 9:37 - Sąd Najwyższy nie jest do końca niezależny. Widać po wczorajszym zamieszaniu, że prezydent się trochę zakiwał. Mamy sytuację dosyć ciekawą z punktu widzenia prawnego. Prezes Gersdorf bardzo mądrze przekazała obowiązki swojemu zastępcy, który to nie złożył oświadczenia zgodnie z nowelizacją ustawy, tylko oświadczył, że będzie dalej sędzią - powiedział Ryszard Petru w rozmowie z TOK FM. 9:35 https://twitter.com/AkcjaDemokracja/status/1014411628572565504 9:34 Demonstranci są już pod Pałacem Prezydenckim:

https://twitter.com/M_Obludka/status/1014411905954451456 9:33 Tymczasem ruch Kukiz'15 przypomina swoje stanowisko w sprawie ustawy o SN:

https://twitter.com/Kukiz15/status/1014411461869830144 9:27 Protesty odbywają się także w Łodzi:

https://twitter.com/ewuska_k/status/1014409880009101312 9:12 https://twitter.com/ObywateleRP/status/1014405659562053633 9:05 Demonstranci idą pod Pałac Prezydencki

https://twitter.com/Tamara10612/status/1014404494040469504 9:01 Sędzia Krystian Markiewicz podziękował w imieniu "kolegów po fachu":

https://twitter.com/MarekTatala/status/1014402691169169409 8:49 – Występuję w obronie porządku prawnego państwa i pragnę dać świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między Konstytucją a łamaniem Konstytucji. Mam nadzieję, że ład prawny w Polsce zostanie przywrócony – stwierdziła Małgorzata Gersdorf przed SN. – Tak ważna jest Konstytucja, która nie została zmieniona i tak ważne są wartości i racje, które tam są zapisane – dodała cytowana przez portal 300polityka.pl. 8:47 https://twitter.com/K_Izdebski/status/1014399469440458752 8:37 Demonstranci przenieśli się już na Plac Krasińskich

https://twitter.com/KrzysztofDmowsk/status/1014396889222012928 8:32 Na miejscu jest coraz więcej osób:

https://twitter.com/sibinska/status/1014395859444948992 8:25 Pod budynkiem Sądu gromadzą się także politycy:

https://twitter.com/Platforma_org/status/1014394271632371713 8:14 Małgorzata Gersdorf zgodnie z zapowiedziami pojawiła się w pracy:

https://twitter.com/OSobolewski/status/1014391688469647360 8:10 "Jesteśmy z wami!"

https://twitter.com/Lenanalist/status/1014390243343118336 8:08 Demonstranci czekają na Małgorzatę Gersdorf:

https://twitter.com/AkcjaDemokracja/status/1014389070716391426 8:03 Przed SN przemawia prof. Adam Strzembosz:

https://twitter.com/MarekTatala/status/1014388607728214017 7:56 Pod budynkiem SN coraz więcej osób:

https://twitter.com/Hydrochoreus/status/1014385083921420288 7:54 Pierwsi demonstranci są już pod siedzibą Sądu Najwyższego:

https://twitter.com/MariuszGierszew/status/1014375768036700161 7:33 Wczoraj wyglądało to tak:

https://twitter.com/khanador_/status/1014249922248495105

Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

We wtorek 3 lipca Gersdorf spotkała się z Andrzejem Dudą. Na briefingu prasowym ustalenia ze spotkania przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. – Prezydent RP poinformował, że ustawa z 8 grudnia jest obowiązującym aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i żaden uprawniony podmiot nie zgłosił o zbadanie zgodności z konstytucją do TK – mówił Mucha. – Co do sędziów, którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem jutrzejszym przechodzą w stan spoczynku. Taką osobą jest pani sędzia Małgorzata Gersdorf – podał.

Iwulski będzie pełnił funkcję I Prezesa

Mucha poinformował, że „jedyna kwestia, jaka potencjalnie się pojawia, to powołanie osoby do pełnienia funkcji I Prezesa SN do czasu powołania I Prezesa SN”. Taką osobą będzie Józef Iwulski, który jest obecnie SN kierującym Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował z kolei pytany przez dziennikarzy, że Małgorzata Gersdorf ma zamiar być 4 lipca w pracy. – Tu plany się nie zmieniły. Pani prezes ma zamiar być w pracy, a jakie będą dalsze losy i decyzje pani prezes, czy zdecyduje o przejściu na urlop, czy w jakiś inny sposób, tego dzisiaj nie wiem. Wiem tylko tyle, że zostało wydane zarządzenie i w zasadzie nic więcej nie potrafię przekazać – podał Laskowski.

Laskowski potwierdził, że Gersdorf wydała zarządzenie o wyznaczeniu Iwulskiego do zastępowania jej „na czas nieobecności”. – Szersze uzasadnienie stanowiska pani prezes być może pojawi się w jej osobistym wystąpieniu, najprawdopodobniej jutro, natomiast dzisiaj chciałbym przekazać, że przed spotkaniem z prezydentem, o 15:30 pani prezes wydała zarządzenie na podstawie art. 14 § 2 ustawy o powierzeniu czy wyznaczeniu jako kierującego pracą SN prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego na czas swojej nieobecności, do zastępowania pani prezes na czas swojej nieobecności, do zastępowania pani prezes na czas jej nieobecności - przekazał.

Jeszcze przed spotkaniem Małgorzata Gersdorf poinformowała, że nie przyjmie pisma w sprawie przejścia w stan spoczynku. – Czuję się prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku – podkreśliła. Dodała, że na spotkaniu zjawi się ponieważ „prezydentowi się nie odmawia”.

