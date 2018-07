Martwy lis na pielgrzymce myśliwych. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Na początku lipca odbyła się pielgrzymka myśliwych i leśników do Sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej. Zdjęcia z uroczystości zamieszczono na profilu czasopisma "Łowiec Tarnowski", który prowadzi Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie. Uwagę internautów przykuła fotografia, na której widać młodego mężczyznę trzymającego dumnie koszyk z martwym, wypchanym lisem wokół którego położono gałązki jarzębiny. Po fali negatywnych komentarzy zdjęcie zostało usunięte.

„Nic go tak nie cieszy jak dobrze strzelony, martwy lisek”

Do sprawy odniósł się m.in. publicysta Szymon Hołownia. „Idąc do kościoła – któregokolwiek, gdziekolwiek – nie chcę się zastanawiać, czy akurat dziś spotkam tam politycznego domokrążcę, wpadnę w pole rażenia nawiedzonego kibola (nawet jeśli ubrał sutannę). Czy dajmy na to gościa z truchłem jakiegoś stworzenia, przekonanego, że Dobra Nowina (którą Jezus nakazał głosić „całemu stworzeniu”), nakazuje zabijać lisy i przynosić je Panu i On się wtedy cieszy, bo nic go tak nie cieszy jak dobrze strzelony, martwy lisek (On jest takim miłośnikiem życia, że tylko przez przypadek tych lisów od razu nie stworzył martwych)” – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Znieważenie uczuć religijnych