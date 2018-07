Małgorzata Gersdorf wystąpi przed niemieckim Trybunałem Sprawiedliwości

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że Małgorzata Gersdorf, która przebywa obecnie na urlopie, wystąpi 20 lipca przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości w Karlsruhe. – Będzie to wykonywanie jednego z obowiązków, które spoczywają na pierwszym prezesie Sądu Najwyższego – dodał Laskowski.

Co na to Patryk Jaki?

W rozmowie z TVN24 do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Zdaniem polityka Małgorzata Gersdorf ma takie prawo. -Nie mam nic przeciwko również temu, żeby pani prezes Gersdorf, jak już wróci z urlopu, usiadła i porozmawiała z nami o przyszłości sądownictwa w Polsce, w tym też Sądu Najwyższego – tłumaczył dodając, że prezes Sądu Najwyższego powinna rozmawiać. – Słyszę jej wystąpienia głównie o tym, jak trzeba bronić swoich stanowisk. Chciałbym poznać poglądy pani prezes, jeżeli chodzi o najważniejsze sprawy doktrynalne – zaznaczył.

Spór wokół Sądu Najwyższego

Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przejdą ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

We wtorek 3 lipca Gersdorf spotkała się z Andrzejem Dudą. Na briefingu prasowym ustalenia ze spotkania przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. – Prezydent RP poinformował, że ustawa z 8 grudnia jest obowiązującym aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i żaden uprawniony podmiot nie zgłosił o zbadanie zgodności z konstytucją do TK – mówił Mucha. – Co do sędziów, którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem jutrzejszym przechodzą w stan spoczynku. Taką osobą jest pani sędzia Małgorzata Gersdorf – podał.

