Ze studni wydobyto ciała dwóch mężczyzn. To bracia

Prognoza pogody na piątek. Deszcz i burze w całym kraju

W piątek przelotne opady deszczu i burze będą pojawiać się w całym kraju. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu.