Nie żyje strażak ranny podczas ćwiczeń w Kętrzynie. Miał 23 lata

O tym wydarzeniu poinformowano na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej. Do wypadku doszło 14 czerwca na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Podczas ćwiczeń z obsługi i sprawiania skokochronu doszło do wypadku. Jeden ze strażaków stracił przytomność i został przewieziony do szpitala.

„Niósł pomoc zawsze tam gdzie była ona była potrzebna”

Niestety, dokładnie miesiąc po tym wydarzeniu, w sobotę 14 lipca, 23-latek zmarł. „W głębokim smutku informujemy, że w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie zmarł Maciej Ciunowicz. Maciek służył w dobromiejskiej ochotniczej straży pożarnej od kilku lat. Jako druh, strażak – ratownik naszej jednostki wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, nierzadko trudnych i wymagających dużego wysiłku, niósł pomoc zawsze tam gdzie była ona była potrzebna” – czytamy na stronie OSP Dobre Miasto na Facebooku.

„Niestety w wyniku doznanych obrażeń podczas wypadku na terenie JRG KP PSP w Kętrzynie, Maciek zmarł. Nasz Kolega odszedł na dalszą wieczną służbę. Cześć Jego Pamięci” – dodano.