Polska i Słowacja zawarły umowę ws. Via Carpatia. Powstanie kolejny odcinek

Umowy podpisano podczas spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z Arpadem Ersekiem, ministrem transportu i budownictwa Republiki Słowackiej, które odbyło się 16 lipca 2018 r. na przejściu granicznym Barwinek- Vyšný Komárnik.

– Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury wspólnych połączeń transgranicznych. Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei. Istotne znaczenie w tym procesie mają: korytarz Bałtyk – Adriatyk, szlak Via Carpatia oraz transgraniczne połączenia kolejowe przez Zwardoń, Muszynę i Łupków. Skupiamy się również na innych inwestycjach, o czym świadczą podpisane dziś umowy – powiedział minister Adamczyk.

Umowa o budowie mostu granicznego w ciągu drogi E77 między Chyżnem a Trsteną usprawni mobilność na jednym z najważniejszych przejść ze Słowacją. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonujący, a jego ukończenie zaplanowano na 2021 r.

Rozwój połączeń drogowych

W trakcie wizyty delegacje Polski i Słowacji rozmawiały o rozwoju połączeń drogowych i kolejowych. Minister Adamczyk poinformował o postępie prac związanych z polsko-słowackim połączeniem drogowym S1-D3, który jest jednym z części korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, m.in. o projekcie budowy obejścia Węgierskiej Górki i planowanym powstaniu drugiej jezdni dla odcinka S1 Pyrzowice-Podwarpie.

Ministrowie poruszyli także temat współpracy w ramach budowy szlaku Via Carpatia. – Bez wątpienia naszym wspólnym sukcesem jest uwzględnienie korytarza Via Carpatia w projekcie aneksu do nowego rozporządzenia CEF (Connecting Europe Facility), zaprezentowanego przez Komisję Europejską. Niech będzie to dla nas także motywacja do intensyfikacji działań zmierzających do wpisania tego szlaku jako korytarza sieci bazowej TEN-T – mówił minister A. Adamczyk.

W trakcie spotkania omówiono także rozwój połączeń kolejowych na szczeblu lokalnym. W 2017 r. dzięki staraniom władz samorządowych województwa podkarpackiego uruchomiono sezonowe połączenie kolejowe Rzeszów – Jasło – Łupków – Medzilaborce przy wykorzystaniu nieczynnej dotychczas linii kolejowej przez Przełęcz Łupkowską.