Góra. Złodziej przyłapany z telewizorem na plecach

Mężczyzna dostał się do mieszkania ofiary przez uchylone okno. Stamtąd ukradł torbę podróżną, do której spakował laptop, dekoder, kino domowe oraz grę komputerową. Najcenniejszy łup – telewizor – nie zmieścił się jednak do torby, więc podejrzany postanowił wynieść go na własnych plecach. Wartość skradzionych przez niego przedmiotów wyceniono na około 3 tys. złotych.

Właściciel mieszkania od razu zawiadomił policję o włamaniu. Przy przeglądaniu nagrań z monitoringu okolicznych ulic, uwagę policjantów przykuł mężczyzna niosący na plecach telewizor. Został on szybko zidentyfikowany jako 22-letni mieszkaniec Góry i ujęty. Okazało się, że mężczyzna był już znany policji. Odpowie on także za kradzież dwóch rowerów o łącznej wartości 1500 zł. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

