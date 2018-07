Wrocław. Zderzenie tramwaju z ciężarówką, kilkanaście osób rannych

O wypadku jako pierwszy poinformował Bartłomiej Paulus z RMF FM. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Żmigrodzkiej i Jana Kasprowicza. Zderzyły się tam tramwaj i samochód ciężarowy. Na miejsce zdarzenia przyjechały straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Dwanaście osób zostało rannych. Dziennikarz poinformował także, że z dwunastu rannych osób, trzy trafiły do szpitala. Są to motorniczy, dziecko, oraz kobieta w ciąży.

MPK wyznaczyło objazdy

MPK Wrocław poinformował, że na ulicach Żmigrodzkiej i Broniewskiego ruch zamknięto w obu kierunkach. Tramwaje linii 1, 7 skierowano objazdem przez Dworzec Nadodrze, pl. Staszica, most Osobowicki, Bałtycka. Autobusy linii 105, 108, 111, 118, 119, 129, 142, K skierowano objazdem przez Bałtycką, Żmigrodzką. Uruchomiono także autobusy zastępcze, jeżdżące za tramwaj w relacji Karłowice – Poświętne.

