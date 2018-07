Kukiz'15 popiera referendum Andrzeja Dudy. „Prezydent wszystkich Polaków”

W zamyśle Andrzeja Dudy, referendum konsultacyjne w sprawie zmiany konstytucji ma odbyć się w dniach 10-11 listopada. Podczas piątkowego wystąpienia prezydent przedstawił dziesięć pytań, które chciałby zadać Polakom. Dotyczą one m.in. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. To, oraz sam pomysł referendum, zyskało poparcie ruchu Kukiz'15.

„Pokazał pan, że jest prezydentem wszystkich Polaków”

Po wystąpieniu prezydenta, ruch zorganizował w Sejmie konferencję prasową. – Kukiz ‘15 jest ruchem konstytucyjnym. Weszliśmy do polityki po to, żeby zmienić ustrój i dzięki tym pytaniom referendalnym robimy krok we właściwym kierunku – powiedział Stanisław Tyszka, nawiązując do przemówienia Andrzeja Dudy. Politycy przypomnieli, że wśród dziesięciu pytań referendalnych, znalazły się trzy rekomendowane przez Klub Kukiz'15.

Ze szczególną aprobatą spotkało się włączenie do referendum pytania o jednomandatowe okręgi wyborcze. Posłowie Kukiz'15 zaznaczyli, że w ten sposób funkcjonują najpotężniejsze państwa świata, „więc również Polacy powinni móc skorzystać z takiej ordynacji i być reprezentowanym przez godnych przedstawicieli” . – Dziękujemy panie prezydencie za te pytania. Pokazał pan, że jest prezydentem nie jednej opcji politycznej, ale prezydentem wszystkich Polaków – powiedział Łukasz Rzepecki.

Z kolei Jakub Kulesza zapewnił, że ruch pomoże w promocji referendum. – Kluby Młodych Kukiz ‘15 są w trakcie uruchamiania serwisu jakakonstytucja.pl, na którym członkowie będą zachęcać do udziału referendum i wspierać inicjatywy dobre dla obywateli kraju – zapowiedział poseł.

