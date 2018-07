Sinice w Bałtyku. Gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?

Które kąpieliska są zamknięte?

Karwia wejście nr 45

Karwia wejście nr 43

Ostrowo wejście nr 35

Jastrzębia Góra wejście nr 25

Jastrzębia Góra wejście nr 22

Jastrzębia Góra wejście nr 23

Kąpielisko Kuźnica „Kościół”

Kąpielisko Jastarnia „Ogrodowa”

Kąpielisko Jastarnia „Nadmorska- Plażowa”

Kąpielisko Jastarnia „Zdrojowa”

Kąpielisko Jastarnia „Leśna”

Kąpielisko Jurata „Międzymorze”

Hel - Kąpielisko nr 1 - „Duża Plaża”

Puck - plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Co to są sinice?

Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników.

Zakwity sinic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku ostrzega wszystkie osoby korzystające z kąpieli nad otwartymi wodami, że nie należy kąpać się w wodach mętnych, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach. Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia ludzi i mogą powodować wystąpienie podrażnień skóry lub dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Na tym jednak nie koniec, bowiem kontakt z sinicami może objawiać się np. bólem mięśni i stawów, podrażnieniem oczu i spojówek oraz gorączką.

