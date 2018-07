Prezydent Nowego Sącza odchodzi z PiS. Jaki jest powód?

„Na ręce prezesa Jarosława Kaczyńskiego złożyłem rezygnację z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość” – brzmi krótki, opublikowany na Facebooku komunikat Ryszarda Nowaka.

Informację o rezygnacji Nowaka potwierdził w rozmowie z portalem sadeczanin.info poseł Wiesław Janczyk. – Otrzymałem rezygnację i traktuję to serio. Poinformowałem o tym władze Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśnił. – Pan prezydent określa w tej chwili stosunek do tego, co się wydarzyło po decyzji komitetu politycznego. Ma do tego prawo. Mnie jest przykro, że ubywa członka PiS i to jeszcze tej rangi – dodał.

Jak podaje „Rzeczpospolita” , rezygnacja Nowaka prawdopodobnie jest reakcją na wybranie Iwony Mularczyk, żony posła Arkadiusza Mularczyka, na kandydatkę partii w zbliżających się wyborach samorządowych w Nowym Sączu. Dziennik przypomina, że ustępujący prezydent miasta rekomendował na swojego następcę Krzysztofa Głuca.

Ryszard Nowak jest prezydentem Nowego Sącza od 2006 r. 30 listopada 2014 r. wybrano go na trzecią kadencję. W 2017 r. został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

