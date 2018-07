Schetyna ocenia wyczyn Trzaskowskiego: Imponujący. Pokazał, jak bardzo mu zależy

W programie „Polityczne Graffiti” lider Platformy Obywatelskiej został poproszony o ocenę starań kandydata jego partii o fotel prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski w niedzielę 23 lipca objechał wszystkie 18 dzielnic Warszawy, dając sobie na to dokładnie 18 godzin. Ten „polityczny maraton” kolegi spodobał się Grzegorzowi Schetynie.

– Wczorajszy pomysł – imponujący. To jest kwestia pomysłów, aktywnej obecności, dobrego kontaktu, bo Trzaskowski ma bardzo dobry kontakt, jak rozmawia i pokazuje zainteresowanie i zaangażowanie – mówił polityk. – To jest najważniejsze, żeby on pokazał jak bardzo mu zależy na tym, żeby zostać prezydentem Warszawy – dodawał. Odpowiedział też na głosy krytyki, sugerujące, że kandydat na prezydenta miasta mógłby pomiędzy dzielnicami poruszać się za pomocą komunikacji miejskiej.

Reakcja internautów? Spodziewana

Kandydat na prezydenta Warszawy swój maraton rozpoczął o godz. 6 rano przy stacji metra Ursynów. Akcja ma trwać przez 18 godzin i opierać się na 18 zorganizowanych w tym czasie spotkaniach. Efektami swoich działań polityk chwali się m.in. na Twitterze, gdzie publikowane są zdjęcia i nagrania. Te posłużyły internautom do zrobienia memów i śmiesznych opisów.

Galeria:

Akcja Trzaskowskiego #18dzielnicw18h - memy