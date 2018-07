Znany polski raper skazany na pięć lat więzienia. Jego teksty posłużyły za „dowód”

Wyrok 5,5 roku więzienia wydał Sąd Rejonowy Warszawa-Wola. Skazany za rzekomy handel narkotykami to Olivier R., znany wśród fanów hip-hopu jako Bonus RPK. Sąd orzekł też przepadek sumy pół miliona złotych, którą raper miał zarobić na sprzedaży marihuany przed kilkoma laty. Skazany nie przyznaje się do winy i zapowiada apelację. Twierdzi też, że padł ofiarą pomówienia lub spisku. Po zatrzymaniu w lutym 2015 roku spędził w areszcie ponad osiem miesięcy.

„Jedynym dowodem w mojej sprawie są zeznania skruszonych świadków koronnych.. Oprócz słowa przeciwko słowu nie ma na mnie nic co mogłoby świadczyć o tym, że handlowałem narkotykami !!! Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy.. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore !!!” – możemy przeczytać na Facebooku rapera.

„Jeden skruszony bandyta, który przyznaje się do popełnianych przez niego przestępstw, bez skrupułów pomawia 100 osób i robi to tylko i wyłącznie dla dobra własnej d*** !!! Teraz on sobie z uśmiechem na twarzy lata po wolności, a ja muszę iść do pierdla !!!” – dodaje. „Pytanie kto jest bardziej wiarygodny ?? Ja, pierwszy raz karany, gdzie przy mnie nigdy nic nie znaleziono, czy on, stary rozpruty cwaniak, który przyznaje się nawet do ciężkich porwań ??” – pyta Bonus RPK.