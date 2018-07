Komitet Helsiński: Parlament staje się atrapą, cechuje go lekceważenie konstytucji

Komitet Helsiński w Polsce został powołany w 1982 roku i ma na celu monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wolności gwarantowanych w akcie końcowym KBWE. Należą do niego m.in. Teresa Bogucka, Danuta Przywara, Wojciech Maziarski oraz Andrzej Rzepliński. 26 lipca Komitet opublikował stanowisko, w którym napisano, że „Polska przestaje być państwem prawa” .

Anarchizacja życia publicznego w Polsce

Według sygnatariuszy oświadczenia, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym „umożliwia poddanie sądownictwa wpływowi władzy politycznej, co rujnuje podział władz” . Komitet argumentuje, że dochodzi do zwiększania zagrożeń na wszystkich szczeblach sądownictwa. Co więcej, jednocześnie zmniejszane są „gwarancje dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów” . „Niszczy to zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i anarchizuje życie publiczne w Polsce” – czytamy w stanowisku.

Członkowie Komitetu twierdzą, że w Polsce odczuwalne są już wybiórczość stosowania prawa oraz obniżanie standardów. Wymieniają przykłady takie jak ograniczenie dostępu do przestrzeni publicznej, niepewność ochrony prawnej czy ograniczanie prawa o zgromadzeniach. „Prawo i jego stosowanie używane jest coraz szerzej do antagonizowania społeczeństwa, zastraszania obywateli i ich grup” – argumentują sygnatariusze.