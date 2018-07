Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych

Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda 26 lipca podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przy okazji wyjaśniono kontrowersje związane z przepisem, który osobom biorącym udział w konkursie na sędziego Sądu Najwyższego daje możliwość uzupełnienia dokumentów w ciągu siedmiu dni. Ustawa odsyła w tym miejscu do art. 31 par. 2a. Problem w tym, że takiego paragrafu w artykule nie ma.

Wyjaśnienie błędu

„Do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 25 i 26 lipca 2018 r. wpłynęły wyjaśnienia Szefa Kancelarii Sejmu Pani Agnieszki Kaczmarskiej, Biura Legislacyjnego Sejmu oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Z przedstawionych stanowisk wynika, że przepis ten, pomimo zaistnienia błędu, nie budzi jednak wątpliwości natury konstytucyjnej” – podała Kancelaria Prezydenta.

Co niesie ze sobą nowelizacja wspomnianych ustaw? Zmiany dotkną ustaw o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach i prokuraturze. Mają na celu obniżenie wymogów dotyczących wyboru I Prezesa SN i przyspieszenie całego procesu. Jedna z nich pozwala Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów SN wybierać kandydatów na to stanowisko już po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziów (aktualnie potrzebna jest niemal cała obsada), których liczba według innej poprawki ma zostać zmniejszona za 110 do 80. Obóz rządzący chce też ułatwić dojście do zawodu sędziego poprzez wprowadzenie „aplikacji uzupełniającej” dla „osób posiadających doświadczenie zawodowe w wymiarze sprawiedliwości” – referendarzy i asystentów sędziów i prokuratorów. Większe uprawnienia ma.

