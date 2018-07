„Ty pajacu, precz z Pałacu!” Obraźliwe hasła i transparenty pod adresem prezydenta Dudy

26 lipca w wielu miastach polski protestowali przeciwnicy forsowanej przez obóz rządzący kolejnej już zmiany w ustawach o Sądzie Najwyższym, KRS, sądach powszechnych i prokuraturze. Demonstrowano m.in. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Płocku, Zamościu, Olsztynie, Opolu, Kielcach czy Bydgoszczy. Największa z demonstracji miała miejsce w stolicy, gdzie przed Pałacem Prezydenckim tłum jak wiele razy wcześniej zamierzał wzywać Andrzeja Dudę do zawetowania kontrowersyjnych zmian w prawie.

Prezydent ustawę jednak podpisał, co wyraźnie nie spodobało się protestującym. Zgodnie z kształtującą się w ostatnich dniach zmianą retoryki na protestach, nie brakło wulgaryzmów pod adresem najważniejszego polityka w państwie. Popularnym hasłem od kilku dni jest proste „wyp***ać”, czy kierowane bezpośrednio do prezydenta „wyp***aj”. Powróciły też znane inwektywy, takie jak „marionetka”, „długopis”, „zdrajca”. Protestujący wykrzykiwali też do Andrzeja Dudy, że „będzie siedział”. Wśród transparentów pojawił się także ruchomy napis z kartonu, zmieniający swój kształt od „Duda” do „du*a”.

