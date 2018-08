Łódź. 25-latek znaleziony martwy w mieszkaniu. To kolejna ofiara dopalaczy?

Informacja o tajemniczej śmierci 25-latka dotarła do prokuratury i policji w Łodzi we wtorek w godzinach wieczornych. Zwłoki mężczyzny znalazła po wyważeniu drzwi do swojego mieszkania 25-letnia kobieta. Podczas przeprowadzonych oględzin ustalono, że zgon mógł nastąpić przed kilkudziesięcioma godzinami. Mężczyzna trzymał w ręku szklaną rurkę ze śladową ilością substancji, która prawdopodobnie była wcześniej palona. Jak informuje prokuratura, w pobliżu zwłok znaleziono trzy foliowe torebki tzw. dilerki, w dwóch z nich znajdowała się sproszkowana substancja, która będzie przedmiotem szczegółowych badań.

Na wtorek zaplanowana została sądowo-lekarska sekcja zwłok 25-latka. Planowane jest przeprowadzenie szczegółowych badań toksykologicznych. Jak ustalono, dziewczyna ostatni raz widziała swojego partnera w piątek, kiedy to doszło między nimi do sprzeczki. Po kłotni kobieta wyjechała z Łodzi. Gdy wróciła w poniedziałek, nie udało jej się wejść do mieszkania. Kolejną próbę podjęła próbę wczoraj po godzinie 18. Ponieważ w dalszym ciągu nie udało jej się otworzyć drzwi, wezwała na pomoc ślusarza. Po wejściu do mieszkania znalazła zwłoki swojego chłopaka, o czym niezwłocznie powiadomiła policję.